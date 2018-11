Belleman doet oproep voor vrede Joeri Seymortier

09 november 2018

11u00 0 Assenede Assenede viert op 11 november de honderdste verjaardag van het einde van de Eerste Wereldoorlog, op een bijzondere manier.

In elk van de vier dorpskernen van Assenede zijn er zondagvoormiddag plechtigheden. In Assenede wordt om 11.10 uur een vrijheidsboom aangeplant aan het oorlogsmonument. Jan De Belleman zorgt vijf minuten later voor iets bijzonders. “11 november wordt een moment dat alle officiële Bellemannen van België niet onopgemerkt voorbij willen laten gaan”, klinkt het. “Om 11.15 volgt er aan het Oorlogsmonument voor het gemeentehuis in Assenede een speciale plechtigheid plaats waarbij Jan De Belleman een ‘Oproep voor vrede op aarde’ lanceert.”

Ook in Oosteeklo wordt om 10 uur een vrijheidsboom geplant, daar in de tuin naast de kerk. De scouts en schoolkinderen zullen klaprozen planten. Er is een evocatie rond de vrijheidsboom, en een speciale herdenking van de ‘vergeten vrouwen uit de Eerste Wereldoorlog’.”