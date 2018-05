Begraafplaats wordt schoongemaakt 01 juni 2018

02u38 0

De begraafplaats van Oosteeklo wordt vandaag, vrijdag, opgekuist. Er waren klachten over onkruid en woekerend groen. Ook Vlaams Belang luidt de alarmbel omdat de begraafplaats er volgens hen "in een schandalige toestand" bij ligt. "Wij volgen de planning en de begraafplaats van Oosteeklo wordt op 1 juni aangepakt", zegt schepen Servaas Van Eynde (SamenPlus). "Ook de begraafplaats van Boekhoute was een probleem, en daar is de voorbije week gewerkt." (JSA)