Bedrijventerrein AKMO II uitverkocht 03 februari 2018

Veneco heeft de drie laatste percelen verkocht van het bedrijventerrein AKMO II in Assenede, net langs de drukke N49.





"Het gaat om een bedrijventerrein van bijna 8 hectare, groenstroken, bufferzone, wegenis en de vrachtwagenparking inbegrepen", zegt Wendy Van Laere van Veneco. "Na de laatste bouwwerken zullen er twintig bedrijven actief zijn op de KMO-zone. De interesse was er vooral van lokale ondernemers, zoals een dakwerker, plaatser van vloeren en opritten, een metaalconstructeur en een schrijnwerker."





Ook nu alles verkocht is, blijft Veneco actief op het terrein. Veneco zorgt verder voor het beheer van de site, zoals het groenonderhoud en het kuisen van de grachten. (JSA)