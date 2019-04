Backings Gino en Filip rouwen om Paul Severs: “Een stuk van onze jeugd is nu weg” Joeri Seymortier

10 april 2019

10u22 6 Assenede Het overlijden van charmezanger Paul Severs beroert heel Vlaanderen, maar Filip D’haeze uit Adegem en Gino Van de Walle uit Boekhoute nog net iets meer. In het begin van de jaren negentig waren zij de backings van Paul Severs tijdens de succesperiode van ‘Zeg ns Meisje’ en ‘Little Darling’. “Het voelt alsof een stuk van onze jeugd nu weg is.

Filip D’haeze (46), geboren in Waarschoot maar nu een inwoner van Kaprijke, schittert vandaag nog altijd als ster in de showbizz. Hij is de zanger van de groep Swoop en presenteert ook op Ment TV. Zijn eerste stappen in de showbizz zette hij als backing van Paul Severs. “Ik ben zwaar aangedaan door het overlijden van Paul Severs”, zegt Filip D’haeze. “Hij was mijn mentor, mijn vriend en een echte top-collega. Ik heb echt enorm veel te danken aan die man. Ik begon mijn carrière als danser bij Paul in de periode van zijn megahit ‘Zeg ‘ns meisje’. Nog geen maand geleden zag ik hem voor het laatst. Op maandag 11 maart had ik de eer hem nog een laatste, staande ovatie te geven met het publiek in Aarschot. Dit is een groot verlies. Ik ga die man echt missen.”

Ooit hadden we een opname van Tartufo en daar zaten we samen in de show met de jongens van Take That. Gino Van de Walle

Die andere kerel op het podium naast Paul Severs, was Gino Van de Walle (49) uit Boekhoute. Hij heeft de showbizz ondertussen al jaren vaarwel gezegd. “Ik leerde Paul kennen in 1990”, zegt Gino, terwijl hij samen met ons in zijn oude fotoalbums kijkt. “Ik was toen danser bij Petra, die wekenlang op nummer 1 stond met ‘Laat je Gaan’. We kwamen Paul Severs regelmatig tegen bij optredens, en zo zijn we bevriend geraakt. Op een dag belde Paul mij persoonlijk op met de vraag om samen iets te doen. Hij had een nieuwe song gemaakt, en die heette ‘Kom dichterbij’. Hij zocht twee jongens om samen mee op het podium te staan. Filip was een vriend van mij en zo zijn we samen met Paul begonnen aan een heel mooie tijd. Met ‘Kom dichterbij’ scoorde Paul een klein hitje, maar toen kwam ‘Zeg ‘ns meisje’. Dat was echt ongelooflijk. We stonden een paar weken op nummer 1 in Vlaanderen en in Wallonië. Overal trokken we met ons drie naartoe. We leken wel een boysband”, lacht Gino.

Take That

Na ‘Zeg ns meisje’ scoorde het drietal ook met ‘Little darling’ een stevige nummer 1-hit. “In die tijd hadden we het ene televisieoptreden na het andere”, zegt Gino. “Ooit hadden we een opname van Tartufo en daar zaten we samen in de show met de jongens van Take That. We hebben de hele avond samen rond de tafel gezeten. We hebben echt heel Vlaanderen doorkruist voor optredens, maar het werd te zwaar in combinatie met mijn gewone job. In 1995 ben ik gestopt, maar Paul en ik zijn altijd vrienden gebleven. Ik ben zelfs naar het huwelijk van zijn zoon Christophe geweest. Vijf jaar geleden hebben we nog eens samen opgetreden voor VTM. Het leek allemaal alsof het gisteren was. Dat Paul er nu niet meer is, is moeilijk te vatten. Voor mij voelt het als een stuk van mijn jeugd, dat nu voorgoed voorbij is”, zegt Gino Van de Walle nog.