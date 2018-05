Avondmarkten zoeken deelnemers 11 mei 2018

Assenede gaat op zoek naar extra marktkramers voor de avondmarkten van Boekhoute en Bassevelde. Op dinsdag 15 mei is er avondmarkt in Boekhoute. Standhouders, zelfstandigen en verenigingen kunnen nog steeds inschrijven. Ook voor de avondmarkt van Bassevelde op maandag 18 juni is de gemeente nog op zoek naar marktkramers en standhouders. Voor Boekhoute mail je naar yvan.deletter@assenede.be, voor Bassevelde naar avondmarkt@bassevelde.com. (JSA)