Aurelie Adang stapt over naar Anders 02 juli 2018

Huidig OCMW-raadslid Aurelie Adang (31) uit Assenede stapt over naar de beweging Anders. Vandaag zetelt ze voor Open Vld in het OCMW. Bij Anders komt ze binnen als liberale, maar onafhankelijke kandidaat. Open Vld zelf zit in Assenede in het kartel van SamenPlus. "Ik geloof in een gevarieerde en eerlijke lijst met een transparante inkijk naar de kiezer toe. Zo kan je als kandidaat trouw blijven aan je visie en je kleur, maar ook aan je kiezer", zegt Aurelie Adang. (JSA)