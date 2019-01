Assenede zamelt vrijdag oude kerstbomen in Joeri Seymortier

15 januari 2019

10u03 0 Assenede Op vrijdag 18 januari organiseert afvalintercommunale IVM een kerstboominzameling in Assenede.

De opgehaalde kerstbomen worden verwerkt tot structuurmateriaal dat nadien kan ingezet worden in het composteringsproces van groenafval. De kerstbomen kunnen afgegeven worden op de evenementenweide achter het gemeentehuis in de Kloosterstraat, of op de parking van het jeugd- en sportterrein Ter Walle in de Stroomstraat 8 in Oosteeklo. Enkel particulieren kunnen terecht. Info: www.assenede.be.