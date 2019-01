Assenede wil trajectcontrole op gemeentelijke wegen Joeri Seymortier

31 januari 2019

15u29 0 Assenede Burgemeester Philippe De Coninck (SamenPlus) van Assenede wil in zijn gemeente een trajectcontrole invoeren op enkele gemeentelijke wegen.

Trajectcontroles zijn al ingeburgerd op snelwegen, maar de burgemeester van Assenede wil die ook installeren op gemeentewegen in zijn dorp, waar vandaag veel te snel gereden wordt. “Er moet in ieder geval iets gebeuren, want er zijn straten in Assenede waar hardleerse chauffeurs echt te snel blijven rijden”, zegt burgemeester De Coninck. “We houden wel flitscontroles en doen aanpassingen aan de weg, maar dat volstaat niet overal. We onderzoeken nu of een gemeentelijke trajectcontrole mogelijk is en betaalbaar is. Wanneer de trajectcontrole er kan komen, staat nog niet vast.”