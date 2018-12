Assenede valt voor eigen cadeaubon: Cadoza in amper jaar tijd al boven de 38.000 euro Joeri Seymortier

27 december 2018

13u46 0 Assenede De Cadoza, de cadeaubon van de handelaars van Assenede, verkoopt als zoete broodjes. Er is al voor 38.000 euro verkocht.

De Cadoza-bon werd in november vorig jaar gelanceerd, en ondertussen zijn er al 1.775 van verkocht. Goed voor een omzet van 38.000 euro. “De Cadoza is ook het perfecte eindejaarsgeschenk”, zegt Tom Robersscheuten, voorzitter van de Adviesraad Lokale Economie (ALEA). “Met de bon willen we een passend geschenk creëren voor iedereen die kopen in eigen regio een warm hart toedraagt. En het is een injectie voor onze lokale economie. We hebben de mosterd gehaald in Aalter, een gemeente met meer dan 20.000 inwoners en een erg uitgebreid handelsapparaat. Toen zij na één jaar de balans opmaakten zaten ze aan een bedrag van 33.450 euro. Wij doen dus beter dan Aalter.”

Info: www.assenede.be.