Assenede neemt donderdag afscheid van tien gemeenteraadsleden Joeri Seymortier

19 december 2018

15u43 4 Assenede Assenede neemt op donderdag 20 december afscheid van maar liefst tien gemeenteraadsleden.

Donderdagavond om 19 uur is het de laatste gemeenteraad van het jaar, en van deze legislatuur in Assenede. Er wordt afscheid genomen van maar liefst tien gemeenteraadsleden. “Zowel Hubert Staelens als Annie Cuelenare waren meerdere jaren schepen van de gemeente Assenede, en zijn er vanaf januari niet meer bij”, zegt burgemeester Philippe De Coninck (SamenPlus). “Daarnaast nemen ook Francine De Weweire, Marc De Schepper, Marcel Scheir, Bianca Buysse, Koen Buysse, Stany Buysse, Sabina De Craecker en Heidi Schaght afscheid. We wensen hen uitdrukkelijk te bedanken voor de jarenlange inzet voor onze gemeente.”

