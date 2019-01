Assenede gaat in februari op zoek naar de ‘klimaatflandrien’ Joeri Seymortier

31 januari 2019

11u14 0 Assenede De gemeente Assenede gaat in februari op zoek naar de ‘klimaatflandrien’. Dat is iemand die zijn verplaatsingen zoveel mogelijk met de fiets of te voet doet.

De hele maand februari wil de gemeente Assenede haar inwoners stimuleren om net als VRT-weerman Frank Deboosere zoveel mogelijk de fiets naar het werk te nemen. “We roepen de mensen op om in februari hun klimaatflandrien te nomineren”, zegt schepen Servaas Van Eynde (SamenPlus). “Dat is iemand die al zijn verplaatsingen op een milieubewuste manier doet. Met de fiets naar het werk, te voet naar de winkel, met de step naar school: alles kan. Hoe meer kilometers iemand duurzaam maalt, hoe meer kans om onze klimaatflandrien te worden. Elke inwoner kan zijn of haar klimaatflandrien nomineren door het invulformulier in de Belleman van februari in te vullen en af te geven aan de balie van het gemeentehuis, of via het online formulier op de gemeentelijke website.”

Inwoners kunnen hun klimaatflandrien tot en met 28 februari nomineren via www.assenede.be.