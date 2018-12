Assenede en Lovendegem zijn sportiefste gemeenten Joeri Seymortier

12 december 2018

11u25 0 Assenede Assenede is de sportiefste middelgrote gemeente van Oost-Vlaanderen. Lovendegem wint de prijs in de categorie van de kleine gemeenten.

De ‘Sporters Beleven Meer Super Award’ werd in ontvangst genomen in de Gentse topsporthal. Aan de award is een cheque van 1.500 euro verbonden, die in Assenede volledig terug geïnvesteerd zal worden in de sport.

Onder de noemer #sportersbelevenmeer ging Sport Vlaanderen in 2018 op zoek naar de sportiefste gemeentes van Vlaanderen. “En daar is Assenede bij”, glundert schepen Chantal Bobelijn. “Een eer die we volledig aan onze inwoners te danken hebben. Recente cijfers bewijzen dat meer dan de helft van onze inwoners minstens één keer per week aan sport doet. Dikke sportieve duim omhoog voor al dat sportieve bloed, zweet en tranen.”

Naast Assenede vielen ook Lovendegem (kleine gemeente) en Oudenaarde (grote gemeente) in de prijzen.

Meer over Assenede

sport