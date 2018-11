Asfaltwerken Kapellestraat starten woensdag (en duren drie dagen) Joeri Seymortier

05 november 2018

17u31 0 Assenede Op woensdag 7 november wordt in Assenede gestart met asfaltwerken in de Kapellestraat.

Het gaat om het stuk van de Kapellestraat tussen Posthoorn en de Basseveldestraat. De werken zullen wellicht tot vrijdagavond duren. Tijdens de werken is geen verkeer mogelijk. Er is een omleiding voorzien via Basseveldestraat, Hendekenstraat, Stationsstraat, Weststraat, Boekhoutedorp, Noordstraat, Tingelhoek en Posthoorn. De omleiding geldt in beide rijrichtingen.

Info: www.assenede.be.