Asfaltwegen worden vernieuwd 09 april 2018

02u43 0

Nu de winter definitief voorbij lijkt, geeft Assenede het startschot om heel wat asfaltwegen in de gemeente te vernieuwen.





Er wordt meer dan 400.000 euro voorzien. "In Bassevelde zal gewerkt worden in het Heuleken, Hooghofstraat en de Hasseltstraat", zegt schepen van Openbare Werken Hilde Baetslé (SamenPlus). "Ook in de Bosstraat in Oosteeklo wordt het asfalt vernieuwd. In een latere fase zal ook nog gewerkt worden in de Weverstraat en Valkstraat in Assenede en in de Ooststraat in Boekhoute. Samen met de gemeente Evergem gaan we ook Tereeken aanpakken. In enkele kleinere straten gaan we met gietasfalt werken om de situatie er te verbeteren. Dat zal onder andere het geval zijn in de Hazelarenhoek." (JSA)