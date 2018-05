Asfaltwegen krijgen nieuw laagje 07 mei 2018

02u31 0

Vanaf vandaag tot en met vrijdag 18 mei staan er in Assenede grote onderhoudswerken gepland aan de gemeentelijke asfaltwegen. Er wordt in totaal gewerkt in acht straten: Bosstraat, Hasselstraat, Heulken, Hooghofstraat, Ooststraat, Toverheksstraat, Valkstraat en Weverstraat. "Het gaat voornamelijk om het affrezen van de bestaande asfaltverharding en het aanbrengen van een nieuwe laag", zegt schepen van Openbare Werken Hilde Baetslé (SamenPlus). "Tijdens de werken geldt in elk van de straten een beperkte, plaatselijke omleiding."





Een overzicht van de plaatselijke omleidingen vind je op www.assenede.be. (JSA)