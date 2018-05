Anders lanceert vier kandidaten 01 juni 2018

De beweging Anders, van CD&V, N-VA en onafhankelijken, heeft vier nieuwe kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen. Martin De Wilde (62) woont in Assenede en is schooldirecteur op rust van de gemeentescholen van Boekhoute, Bassevelde en Oosteeklo. De drie andere kandidaten hebben al ervaring in het OCMW. Chantale Van Damme (47) woont in Oosteeklo en is zaakvoerster van een azaleakwekerij. Monique Verschorren (58) woont al 38 jaar in Oosteeklo. Ook zij zetelde al drie jaar in het OCMW en is vrijwilligster. Sandra Cooman (46) woont in Assenede en is nagelstyliste. (JSA)