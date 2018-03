Ambtenaren moeten meer bewegen 21 maart 2018

De gemeente Assenede wil haar ambtenaren meer doen bewegen. Gisteren was er een eerste sportieve middagpauze.





Elke derde dinsdag van de maand, wordt een sportmiddag. De ambtenaren worden niet verplicht, maar worden wel aangemoedigd om deel te nemen. Gisteren werd er badminton gespeeld en volgende maand wordt dat spinning. Voor wie het liever iets rustiger doet, wordt een wandeling georganiseerd langs de mooiste plekjes van het dorp. "We gaan de komende maanden nog een pak meer doen", zegt sportfunctionaris Annelore Van de Kerckhove. "In mei starten we met de Kubb Cup, een eigenzinnig Kubbtornooi waarbij collega's elkaar op elk moment kunnen uitdagen voor een spelletje Kubb midden op de werkvloer. Er komt later dit jaar ook een fittest voor de collega's, en in september organiseren we een sportieve personeelsuitstap. Zitten wordt niet voor niets het nieuwe roken genoemd. Hoe meer tijd je zittend doorbrengt, hoe groter de gezondheidsrisico's zijn. Vandaar dat we onze collega's echt aan het bewegen willen krijgen. Wij zijn alvast overtuigd: een ambtenarenkorps dat beweegt, is een beter ambtenarenkorps." (JSA)