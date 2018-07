Ambtenaren moeten kraantjeswater drinken 02 juli 2018

We moeten zuinig zijn met kraantjeswater, maar in Assenede mogen de ambtenaren zelfs niets anders meer drinken.





Het gemeentebestuur ondertekende een kraantjeswatercharter en bant voor het personeel alle flessenwater uit de kantoren. "We engageren ons om in de gemeentelijke gebouwen enkel kraantjeswater te schenken als niet-bruisend water", zegt schepen Servaas Van Eynde (SamenPlus). " We willen een voorbeeld stellen naar inwoners, scholen, bedrijven en verenigingen." (JSA)