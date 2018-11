Ambtenaren houden woensdag BK krulbollen in café De Pluim in Oosteeklo Joeri Seymortier

12 november 2018

12u00 0 Assenede Café De Pluim in Oosteeklo bij Assenede is op woensdag 14 november het decor voor de 46ste editie van het Belgisch kampioenschap krulbollen voor Openbare Diensten.

Vanaf 14 uur starten de wedstrijden. “Alle boldersvrienden van de Posterijen, politie, Defensie, NMBS, onderwijs, de gemeentebesturen, watermaatschappijen en ander overheidspersoneel worden uitgenodigd”, zegt Robert Dierickx. “Er wordt gespeeld in peletons van ‘drie maats loten’, in het systeem dat de verliezers steeds afvallen. De laatste drie overgeblevenen bollen dan ‘man tegen man’ om uit te maken wie de nieuwe algemene kampioen is.”

Het kampioenschap wordt bewust georganiseerd op de vooravond van de Dag van de Dynastie, omdat dat voor veel ambtenaren een vrije dag is. “Het waren de douaniers die in het Zelzaatse grenskantoor zaten, die in het begin van de jaren zeventig met de organisatie gestart zijn. De toenmalige onderpastoor van Assenede, Joël Cool, werd in 1973 de eerste kampioen. Enkele jaren later werden alle sectoren van de Openbare Diensten toegevoegd”, klinkt het nog.