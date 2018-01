Ambitieuze klimaatambassadeur zoekt massa sjaals 26 januari 2018

De gemeente Assenede heeft een klimaatambassadeur. Tegen begin volgend jaar moet Lindsay De Decker een klimaatactieplan klaar hebben. "Onze eerste doelstelling is om tegen 2030 veertig procent minder CO2 uit te stoten", zegt Lindsay De Decker. "Dat is ambitieus, maar niet onrealistisch. We maken een actieplan met concrete maatregelen. Die acties kunnen gaan van het promoten van wandel- en fietsverkeer tot het effectief nemen van energiezuinige maatregelen." Eén van de eerste wapenfeiten wordt de organisatie van Dikketruiendag op 6 februari. "We plannen een stunt waarvoor we sjaals nodig hebben. Wat we gaan doen, verklappen we nog niet. Maar we hebben zoveel mogelijk sjaals nodig. Daarom doe ik graag een oproep aan alle Assenedenaren om sjaals voor 2 februari binnen te brengen bij de milieudienst. Je mag die zelf breien, maar het mag evengoed om oude sjaals gaan." Info: lindsay.dedecker@assenede.be. (JSA)