Al 150 deelnemers voor heroïsche koers ‘Omloop van de Slagvelden’: 2.098 kilometer fietsen op 8 dagen Oosteeklo krijgt zo eindelijk weer een eigen wielerwedstrijd Joeri Seymortier

08 februari 2019

14u13 0 Assenede Al 150 sportievelingen hebben zich ingeschreven om van 19 tot 30 augustus de heroïsche oorlogskoers ‘Omloop van de Slagvelden’ nog eens te rijden. Start en aankomst van de tocht van 2.098 kilometer ligt in Oosteeklo bij Assenede. “Goede zaak, want ons dorp is alle andere koersen verloren”, klinkt het.

De ‘Omloop van de Slagvelden’ werd precies honderd jaar al eens gereden. In 1919 gebeurde dat van 28 april tot 11 mei. De renners fietsten toen 2.000 kilometer langs de slagvelden in België, Frankrijk en Luxemburg. Het Heemkundig Genootschap De Twee Ambachten Assenede en de Orde van de Smoutpot uit Oosteeklo gaan die heroïsche koers eind augustus

“Het wordt honderd jaar later geen koers maar een herdenkings- en belevingstocht”, zegt Remi Van de Veire uit Oosteeklo. “De inschrijvingen werden officieel geopend op 11 november 2018, om 11 uur stipt. Ondertussen zijn al meer dan 150 personen geregistreerd om deel te nemen. De helft heeft ook al effectief het inschrijvingsgeld betaald. Het deelnemersveld kleurt nu al internationaal. Wie interesse heeft om deel te nemen, kan zich nog altijd inschrijven. Voor zij die het ganse parcours niet kunnen affietsen, bestaat de mogelijkheid om kortere stukken mee te fietsen in eigen organisatie en op eigen verantwoordelijkheid.”

300 km per dag

Op 19 augustus start de eerste rit van Oosteeklo naar Amiens. Daarna zijn er stops in Parijs, Bar-le-Duc, Belfort, Strasbourg, Luxemburg, Brussel en zo weer naar Oosteeklo. Goed voor acht ritdagen, en ook vier rustdagen. In die acht dagen moet 2.000 kilometer gefietst worden. Er zijn ritten bij die dicht bij de 300 kilometer aanleunen. Sommige ritten starten -net als honderd jaar geleden- al om 5 uur ’s ochtends. “We zijn echt blij dat we deze historische koers naar Oosteeklo kunnen brengen”, zegt Van de Veire. “Want waar zijn de glorierijke dagen van de koersen in Oosteeklo naartoe? Vandaag is er in ons dorp geen enkele koers meer, terwijl het vroeger op de kermis bijna alle dagen koers was, en er op het hoogtepunt zelfs verschillende jaren een koers voor beroepsrenners georganiseerd werd. Met de ‘Omloop van de Slagvelden’ komt er eindelijk weer koers in ons dorp. Het wordt een evenement om nu al in uw agenda aan te kruisen. Want op vrijdag 30 augustus worden de overlevers van de Omloop van de Slagvelden, na 2.098 kilometer, feestelijk onthaald in Oosteeklo .”

Inschrijven

Ter gelegenheid van de Omloop worden ook een speciaal t-shirt en koerskledij ontworpen. De koerskledij kan rechtstreeks besteld worden via www.bioracer.be. Informatie en inschrijven voor de Omloop zelf kan via www.wielerroem.com. Je betaalt 87 euro inschrijvingsgeld, maar voor overnachtingen moet je zelf nog zorgen.