Adient wil nachtploeg schrappen: 80 jobs in gevaar 02u35 0 Assenede Adient Assenede, het vroegere Johnson Control, wil na de zomer de nachtploeg schrappen. Er zijn tachtig jobs in gevaar.

Adient Assenede is een toeleverancier van autostukken voor Volvo Cars in Gent. De werknemers kregen een brief mee naar huis waarin staat dat het bedrijf de intentie heeft om na de zomer nog slechts met twee, in plaats van drie ploegen te werken. De nachtploeg -veruit de duurste ploeg in loonkost- wordt geschrapt. "De totale productiehoeveelheid blijft gelijk, maar zal herverdeeld worden onder de ochtend- en namiddagploeg in de fabriek in Assenede", schrijft Adient in een brief aan het personeel. "We proberen zoveel mogelijk mensen van de nachtploeg te herverdelen naar de andere ploegen, maar een collectief ontslag van de nachtploeg is niet uitgesloten. Er zullen eerst informatierondes volgen, en dan pas zal de Raad van Bestuur een definitieve beslissing nemen. Als de nachtploeg effectief geschrapt wordt, zal dit ingaan vanaf het zomerverlof."





Het personeel van de nachtploeg is niet opgezet met de veranderingen. "Er zal nooit genoeg plaats zijn om iedereen van de nachtploeg ook in de dagploegen aan de slag te kunnen houden", klinkt het bij het personeel. "Deze beslissing kan tot tachtig jobs kosten."





Bijzonder wrang

Brecht Bruynsteen van PVDA Automobiel noemt de beslissing 'een verrassing'. "Het nieuws kwam als een verrassing en is bijzonder wrang", zegt Bruynsteen. "Het bedrijf maakte afgelopen jaar ruim vijf miljoen euro winst en geniet van enorme fiscale cadeaus. Maar Adient is ook gekend voor een erg hoge werkdruk. Personeel moet steeds meer en sneller werken en dat zorgt voor stress, ziekte en letsels aan spieren en gewrichten. Dat harder werken heeft die mooie winstcijfers mogelijk gemaakt. Nu er wat minder werk is, zorgt die toegenomen productiviteit er ook voor dat Adient het mogelijk acht om het werk in slechts twee ploegen te doen. Wij vinden dat een waanzinnige kapitalistische logica. Winstcijfers voor de aandeelhouders en aan de andere kant steeds slechtere werkomstandigheden en jobverlies voor de mensen die de rijkdom produceren." (JSA/VDS)