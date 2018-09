Aanschuiven aan werken op N49 Joeri Seymortier

02 september 2018

11u24

Vanaf maandag 3 september wordt het aanschuiven op de N49 in Oosteeklo bij Assenede, aan de werken op het kruispunt van de Stroomstraat.

Daar wordt het kruispunt weggewerkt en komt een brug in de plaats. Vanaf 3 september worden de liggers van de nieuwe brug geplaatst en wijzigt de verkeerssituatie. De Administratie Wegen en Verkeer waarschuwt voor verkeershinder.

Op maandag 3 september wordt er gewerkt op het rijvak in de richting van de kust. Het verkeer op de N49 in Oosteeklo zal op twee keer één rijstrook in de richting van Antwerpen kunnen rijden, maar dat wordt dus aanschuiven.

In de nacht van 4 op 5 september wijzigt de situatie opnieuw, en wordt er gewerkt op het baanvak richting Antwerpen. Het verkeer rijdt dan tot 7 september over versmalde rijstroken op het baanvak in de richting van de kust. Het verkeer richting Antwerpen beschikt dan slechts over één versmalde rijstrook. Het verkeer richting kust passeert dan over twee versmalde rijstroken. Van 7 september tot half oktober komt er in de richting Antwerpen één extra rijstrook bij, speciaal voor de vrachtwagens.