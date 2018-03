Aanleg parking voor 100 auto's aan sportcomplex gestart 08 maart 2018

Assenede is deze week gestart met de aanleg van de parking voor het nieuwe jeugd- en sportdomein in de Kloosterstraat. Er zullen honderd wagens kunnen parkeren.





De parking moet dienst doen voor voetbalclub FC Assenede en de bezoekers van de gloednieuwe jeugdlokalen die er vorig jaar geopend werden. Ook tijdens grote evenementen in het centrum moet de parking zijn nut bewijzen. "De aanleg maakt deel uit van de complete make-over van de oude voetbalsite tot volwaardig jeugd- en sportdomein in het hart van onze gemeente", zegt burgemeester Philippe De Coninck (SamenPlus). "In een volgende fase wordt ook werk gemaakt van een Finse piste voor lopers en een natuurlijke speelruimte zoals op domein Ter Walle in Oosteeklo."





De aanleg moet tegen de zomer klaar zijn en kost 434.487,50 euro.





(JSA)