80’s Party ten voordele van Lichtbaken Meetjesland Joeri Seymortier

14 november 2018

12u00 0 Assenede De 4 Hendriken uit Assenede organiseren op zaterdag 17 november een fuif, ten voordele van vzw Lichtbaken Meetjesland.

Zaterdagavond is er een 80's Party in samenwerking met Radio ziGzaG, in café Passé in Assenede. De opbrengst gaat integraal naar de vzw Het Lichtbaken Meetjesland. “De vzw Lichtbaken Meetjesland is gevestigd in de vroegere ECA-gebouwen, in de Trieststraat in Assenede”, zeggen de organisatoren. “Elke dinsdag en vrijdag staat de organisatie klaar voor de bedeling van voedsel, kledij en kleine huisraad voor mensen die het even moeilijk hebben. Het Lichtbaken werkt samen met het OCMW. Elke week worden zo meer dan honderd gezinnen geholpen. Het Lichtbaken is vooral afhankelijk van giften van warenhuizen, bakkers en andere detailhandelaars. Wij willen ze met deze benefiet ook een steuntje geven.”