70-jarigen uit vissersdorp Boekhoute vieren samen hun verjaardag Joeri Seymortier

07 november 2018

10u00 0 Assenede De zeventigjarigen van Boekhoute hebben samen hun verjaardag gevierd.

Het leeftijdsfeest bracht meer dan twintig feestvierders op de been. De zeventigjarigen van het vissersdorp Boekhoute werden ook feestelijk ontvangen op het gemeentehuis van Assenede. Daar werden herinneringen opgehaald aan het verleden. “Hopelijk zijn we binnen vijf jaar nog allemaal gezond en wel, en kunnen we onze verjaardag dan opnieuw samen vieren”, klonk het bij de initiatiefnemers.