50 jaar huwelijksgeluk: Gouden koppel gaf eerste kus in Cinema Valentino Joeri Seymortier

06 november 2018

15u51 2 Assenede Erik Wauters en Bibi Pauwels uit de Diederikstraat in Assenede zijn vijftig jaar getrouwd.

Het koppel leerde elkaar destijds kennen in het dorp en de eerste kus volgde in cinema Valentino. In hun jonge jaren werkten ze samen in de spinnerij in Gent. Later ging Erik bij Sidmar werken. Bib was eerst onderhoudsvrouw op het Atheneum in Zelzate en ging later aan de slag bij de familie Lippens in Assenede. Het gouden koppel heeft twee dochters: Nancy en Dorethee. Ciska, Nando en Jarnoo zijn de drie kleinkinderen. Het gouden koppel houdt vandaag nog van curvebowl, voetbal, tennis en fietsen.