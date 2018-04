4.500 euro boete voor cannabisteler die verlies draaide 27 april 2018

De slechtste wietteler van het land, die 45.000 euro investeerde in een professionele installatie maar er naar eigen zeggen geen cent mee verdiende, verliest nog maar eens 4.500 euro. De rechter legde hem namelijk een boete van 6.000 euro op, waarvan 1.500 met uitstel, en een celstraf van een jaar met uitstel. In 2016 startte G.H. zijn cannabisplantage op in een loods in Assenede. Ondanks professioneel materiaal zoals warmtelampen en een irrigatiesysteem, mislukte zijn oogst. "Een probleem met de airco", legde hij uit. Voor hij nog eens kon proberen, viel de politie bij hem binnen. H. werd eerder al veroordeeld voor drugsfeiten in Nederland. (WSG)