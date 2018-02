"Wachten op subsidies meer dan beu" NOG ÉÉN HANDTEKENING NODIG OM OUD GEMEENTEHUIS EN VISSERSBOOT BOU8 TE REDDEN JOERI SEYMORTIER

02 februari 2018

02u46 0 Assenede Assenede is het meer dan beu dat de broodnodige subsidies voor de restauratie van het oud gemeentehuis op de Markt, en die voor de vissersboot BOU8 in Boekhoute uitblijven. De twee monumenten staan er vandaag troosteloos bij, maar volgens de gemeente kunnen ze niets anders dan wachten. "Maar dat wachten zijn we in tussen grondig beu", klinkt het.

Oppositiepartijen CD&V en N-VA schieten met scherp op het gemeentebestuur van Assenede en verwijten de politici dat ze geen werk maken van de renovatie van de BOU8 in Boekhoute en dat er nog steeds geen grondige restauratie en toekomstplan komt voor het oud gemeentehuis op de Markt. "Maak daar toch eens dringend werk van", zegt Trees Van Eykeren (CD&V). "Er wordt in Assenede veel te veel uitgesteld en verschoven. Wellicht zijn de vele schepenwissels daar niet vreemd aan. Dossiers worden te vaak doorgeschoven. Tien maanden voor de verkiezingen zijn weer twee nieuwe schepenen aangesteld. Waar is de geloofwaardigheid nog?"





Burgemeester Philippe De Coninck (SamenPlus) vindt de kritiek onterecht. "Dat de werken aan de BOU8 en het oud gemeentehuis niet starten, ligt echt niet aan ons", zegt de burgemeester. "Als Vlaams minister Geert Bourgeois morgen zijn handtekening onder de beloofde subsidie zet, dan beginnen we meteen aan de werken. We kunnen die werken als gemeentebestuur toch niet doen zonder die subsidies, als we er effectief recht op hebben? Dat zou pas een vorm van slecht besturen zijn. Dat wij als gemeente nog geen toekomstvisie hebben op wat er met het oud gemeentehuis moet gebeuren? We willen het eerst grondig restaureren, en dan bekijken wat we er mee doen. Hoe kan je dat vandaag al zeggen? Het gebouw moet eerst nog volledig gestript geworden. Het restauratiedossier is in ieder geval ontvankelijk verklaard. Het is dus letterlijk alleen nog wachten op de handtekening in Brussel."





Spelregels wijzigen

Burgemeester De Coninck vreest dat er nog meer geduld zal nodig zijn. "Er werd de voorbije jaren heel veel geklasseerd vanuit Brussel", zegt de burgemeester. "Elke gemeente dient nu natuurlijk dossiers in om die gebouwen en monumenten te restaureren. Maar er zijn gewoon geen centen in Brussel. Ons geduld geraakt op, maar we geraken geen stap vooruit", zegt De Coninck.





Ook het constant wijzigen van de spelregels is volgens schepen van Financiën Servaas Van Eynde (SamenPlus) een probleem. "Gemeenten die subsidie willen krijgen voor een geklasseerd monument, hebben sinds kort een beheersplan nodig", zegt de schepen. "Om dat op te maken moet je weer een studiebureau betalen, en ben je minstens weer een jaar kwijt. Wanneer je subsidies aanvraagt, weet je dat je vandaag minstens vijf jaar moet wachten. Wanneer de hoogdringendheid bewezen kan worden, is dat toch nog twee tot drie jaar. Natuurlijk wil Assenede vooruit met de dossiers van het oud gemeentehuis en de BOU8. Maar we hebben de handtekening van de minister nodig. Meer niet!", stelt schepen van Financiën Servaas Van Eynde nog.