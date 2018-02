"Vrijheid van open zee vind je nergens elders" LAATSTE BOEKHOUTSE VISSER VERKOOPT VISKOTTER BOU7 EN GAAT AAN WAL ANTHONY STATIUS

28 februari 2018

02u30 0 Assenede Garnalenvisser Patrick Verschraegen (50) komt na 35 jaar voorgoed aan wal. Zijn boot 'De enige zoon', ook gekend als de BOU7, is verkocht en verhuist naar het noorden van Nederland. Hiermee verdwijnt de laatste echte vissersfamilie uit Boekhoute. "De jeugd ziet het harde leven op zee niet meer zitten", zegt Patrick.

De viskotter BOU7 van de familie Verschraegen ligt wat doelloos te dobberen in de oude Veerhaven van Terneuzen. 34 jaar lang trok Patrick Verschraegen er met zijn vader 's nachts op uit om te vissen. Tijdens WOII lagen er nog 36 viskotters uit Boekhoute in Terneuzen. Nu 'De enige zoon' van Patrick verkocht is aan een Nederlander, komt een einde aan vier generaties vissers en meteen ook aan de rijke visserijgeschiedenis van Boekhoute. Ook het schip van Eric Rammeloo, de uit Knokke afkomstige garnalenvisser, staat te koop.





"Mijn vader Karel of Charel, zoals iedereen hem noemde, begon als veertienjarige jongen zijn leven op zee en dat duurde tot aan zijn dood in september 2016. Hij was toen tachtig jaar oud", vertelt Patrick. "In onze familie werd je als visser geboren. Mijn carrière startte toen ik zestien jaar oud was en ik heb nooit iets anders gekend. In iedere generatie was er telkens één zoon, vandaar de naam van onze boot, 'De enige zoon'. Aangezien ik een dochter heb, komt sowieso een einde aan onze traditie. Vissen is niets voor vrouwen. Het is bovendien moeilijk om aan bemanningsleden te geraken. Het harde leven schrikt hen af. Je vertrekt iedere avond om 17 uur en je komt pas rond 8 uur 's morgens terug thuis, en dat van maart tot december. Slapen aan boord zit er niet echt in, hoogstens een half uurtje. Het is ook fysiek belastend werk en de jeugd ziet dat niet meer zitten. Enkel hun smartphone, dat kunnen ze nog opheffen. Terwijl je in Nederland nog veel echte vissersfamilies hebt, is het in ons land een uitstervend ras."





"Toch ga ik het missen. De vrijheid van de open zee, dat gevoel heb je nergens anders. En aan straffe verhalen geen gebrek. In al die jaren op zee heb ik heel wat bizarre dingen in mijn netten gehad. Niet zelden haalden we bommen of mijnen naar boven en tijdens de laatste tocht met onze vorige boot hebben we een bruinvis van anderhalve meter lang opgevist."





Tuinman

"Een van de strafste dingen die ik heb gezien was een sportvliegtuigje met motorpech dat een noodlanding moest maken op een zandbank. Achteraf hoorden we dat de piloot zijn arm was kwijtgeraakt toen hij zelf zijn toestel probeerde te herstellen. De schroef had zijn arm afgeslagen."





"Ik laat het vissersleven definitief achter mij, maar ze zeggen dat rust roest, dus ik denk nog bijlange niet aan mijn pensioen. In de maanden dat ik niet op zee ben, werk ik als tuinman en deze activiteit ga ik nu verder uitbreiden. Reizen? Nee, dat interesseert me niet. Ik ben al tevreden wanneer het hier mooi weer is, daarvoor hoef ik niet naar de andere kant van de wereld te gaan."