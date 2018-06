(Voorlopig) geen flats op 't Evenwicht 29 juni 2018

De gemeente Assenede weigert de bouwaanvraag voor zes appartementen op het dorp van Oosteeklo, waar nu café 't Evenwicht gevestigd is.





"Het ingediende project strookt niet met het landelijke karakter van de omgeving, en houdt geen rekening met de private rechten van de naburen", zeggen burgemeester Philippe De Coninck en schepen Servaas Van Eynde van SamenPlus. "We zijn niet blind voor de nieuwe noden op de woonmarkt, maar ook dorpsherkenbaarheid is voor ons zeer belangrijk. Het behoud en het stimuleren van de dorpsbeleving en herkenbaarheid is een kerntaak. Des te meer in de behandeling van de stedenbouwkundige aangelegenheden." (JSA)