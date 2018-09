"Tranen in de ogen bij binnenrijden dorp" IVAN HEYLEN (72) KONDIGT AFSCHEID AAN OP GEBOORTEGROND JOERI SEYMORTIER

03 september 2018

02u25 0 Assenede Ivan Heylen is afgelopen weekend gevierd in zijn geboortedorp Oosteeklo. Hij leeft al jaren op de Canarische Eilanden, maar kreeg zaterdag en zondag symbolisch de sleutel van zijn dorp, zodat Oosteeklo nog eens twee dagen onafhankelijk kon zijn. Zijn optreden daar kon volgens hem wel eens zijn laatste geweest zijn.

Filip Zegers en zijn team hadden maanden voorbereiding gestoken in het feestweekend, dat gehouden werd op de ouderlijke hoeve van Ivan Heylen, in de Bosstraat in Oosteeklo. Weken op voorhand was het evenement uitverkocht. Heel wat inwoners van het dorp kwamen langs om hun held nog één keer in levende lijve te zien. De meesten waren in de oude fotoalbums gedoken, en toonden Ivan foto's van zijn vroegere optredens in het dorp of waar ze zelf met het idool op stonden.





"Het was jaren geleden dat ik nog eens in Oosteeklo geweest was", vertelt Ivan Heylen, terwijl hij van het biertje De Werkmensch nipt. Het biertje werd speciaal voor het feestweekend gebrouwen door de huisbrouwerij Den Tseut uit Oosteeklo. "Toen ik Oosteeklo binnen reed, sprongen de tranen mij letterlijk in mijn ogen. Dit is hier mijn geboortegrond, en dat doet wel iets met een mens. Ik heb nog eens mogen voelen dat Oosteeklo in mijn bloed en in mijn hart zit. Hoe lang je hier ook weg bent: ik blijf een man van Oosteeklo. Ik heb ook het graf van mijn ouders bezocht. En ik zag ook al die mensen errond liggen. Dat doet een mens toch nadenken."





Ivan Heylen is er ondertussen 72. "Maar dat zal je mij nooit horen zeggen. Ik ben altijd 48 gebleven", knipoogt Ivan. "Heel wat mensen hebben mij hier aangesproken met de vraag of ik hen nog kende. Vaak herkende ik de mensen gewoonweg niet meer. Dit voelt echt heel raar aan. Ik ga eerlijk zijn: mijn oude schoolvrienden van vroeger zijn allemaal zo oud geworden. Verwonderlijk, en bijna een nachtmerrie voor mij. Dat zijn allemaal gerimpelde mensen voor mij: zo lang is het allemaal geleden. Zeventig jaar is blijkbaar zo voorbij. Maar kijk, ik ben zelf al heel veel jaren 48 gebleven. Ik wil niet ouder worden. Ook al moet ik toegeven dat ik mij op sommige dagen wel eens 160 voel", lacht Ivan.





Cirkel rond

'De Werkmens' en 'De Wilde Boerendochter' zijn ondertussen 45 jaar oud. "Ik voel een beetje dat mijn optreden in Oosteeklo, mijn laatste optreden zal geweest zijn. Ik voel dat het voorbij is. Mijn stem is niet meer wat ze geweest is. Hier in Oosteeklo is de cirkel voor mij rond. Na vijftig jaar carrière mag ik wel eens rusten. Veertig van die vijftig jaar heb ik echt dag en nacht gewerkt. Het is mooi geweest", vindt Ivan Heylen nog.