‘Orde van de Smoutpot’ slacht varken om oorlog te herdenken Joeri Seymortier

06 december 2018

14u41 1 Assenede De ‘Orde van de Smoutpot’ in Oosteeklo bij Assenede herdenkt de honderdste verjaardag van het einde van de Eerste Wereldoorlog door een varken te slachten.

Op zaterdag 8 december wordt het feest vanaf 9 uur gestart met het feest. “We doen dat met het ‘aan de kant doen van het varken’, zoals honderd jaar geleden gezegd werd”, zegt Daniël Cornelis. “Iedereen kan eten, drinken en vieren. Het einde is zaterdag gepland ten laatste om 18 uur. Het feest wordt gehouden op het hof van Guido en Andrea, in de Rijkstraat 39. Oude klederdracht is gewenst maar niet verplicht. Opgelet: op is op!”

Ook vrijdag 7 december is er al feest. “Vier jaar geleden hebben we honderd flessen van ons bier Broaven gebunkerd”, zegt Cornelis. “Die gaan we op vrijdag 7 december van onder het stof halen en in stoet overbrengen naar het hof van Guido en Andrea in de Rijkestraat 39.”

Vrijdag om 12 uur stipt wordt op de site ‘Oosteeklo Vandaag’ bekend gemaakt welke bunker het is. Wie wil meegaan kan in oude klederdracht naar de bunker komen tegen 13 uur.