'Omloop van de Slagvelden' wordt weer gereden OOSTEEKLO WORDT START- EN STOPPLAATS VAN HEROÏSCHE KOERS JOERI SEYMORTIER

16 mei 2018

02u48 0 Assenede Twee verenigingen uit Oosteeklo doen volgend jaar een heroïsche brok oorlogsgeschiedenis herleven. De koers 'Omloop van de Slagvelden' wordt precies honderd jaar na datum opnieuw gereden. Oosteeklo wordt de startplaats, en twaalf dagen later ook weer de aankomst van de koers.

De 'Omloop van de Slagvelden' werd in 1919 gereden, toen van 28 april tot 11 mei. De renners fietsten toen 2.000 kilometer langs de slagvelden in België, Frankrijk en Luxemburg. Het Heemkundig Genootschap De Twee Ambachten Assenede en de Orde van de Smoutpot uit Oosteeklo willen die koers volgend jaar opnieuw organiseren.





"We proberen het originele parcours zoveel mogelijk te behouden", zegt Remi Van de Veire. Hij zit in de stuurgroep samen met Luc Dossche, Dany Tempels en Filip De Bal. "De originele Omloop is honderd jaar geleden wel door het Meetjesland gereden, maar wij maken een kleine lus, zodat we volgend jaar in Oosteeklo kunnen starten en aankomen. Op 19 augustus volgend jaar start de eerste rit van Oosteeklo naar Amiens. De volgende tussenstops zijn Parijs, Bar-le-Duc, Belfort, Strasbourg, Luxemburg, Brussel en zo weer naar Oosteeklo. We bouwen ook vier rustdagen in, en hebben acht ritdagen uitgestippeld. In die acht dagen zal dus 2.000 kilometer moeten gefietst worden. Er zijn ritten bij die dicht bij de 300 kilometer aanleunen. Sommige ritten starten net als honderd jaar geleden al om 5 uur 's ochtends. Het wordt dus een koers voor geoefende fietsers. Maar voor wie een beetje traint, is dat zeker doenbaar. Net daarom dat we het initiatief nu al lanceren, zodat de sportievelingen meer dan een jaar hebben om goed te trainen."





Het idee van de nieuwe omloop kwam er nadat iemand van de organisatoren het boek 'Omloop der Slagvelden' van West-Vlaming Frank Becuwe las.





Zelf slaapplaats regelen

"De Omloop was echt de meest heroïsche wielerwedstrijd ooit gereden", zegt Frank. "Hij werd slechts éénmaal gereden, in april en mei 1919. Het was toen een ode aan de vele soldaten die gestreden hadden. De fietsen waren toen nog niet wat ze vandaag waren, en ook de wegen waren vaak totaal kapot gebombardeerd. Het was dus echt een loodzwaar parcours. De koers was honderd jaar geleden het ideale middel om de vrede en dus de overwinning te vieren. Fantastisch dat de mensen uit Oosteeklo die koers nu nog één keer willen overdoen."





Wie volgend jaar wil meefietsen, moet zich kunnen vrijmaken van 19 augustus tot en met 30 augustus 2019. De organisatie hoopt net zoals honderd jaar geleden op minstens 87 renners. Je betaalt 87 euro inschrijvingsgeld. Slaapgelegenheid onderweg moet, net als honderd jaar geleden, zelf georganiseerd worden.





Sympathisanten die één van de ritten willen fietsen, zijn ook welkom. Info: www.wielerroem.com.





Meer over Oosteeklo

sport

wielersport

sportdiscipline