"Koude rillingen bij zien letsels slachtoffer" PARKET EIST VIJF JAAR CEL VOOR MAN DIE STIEFDOCHTER DUMPTE NA CRASH JURGEN EECKHOUT

28 juni 2018

02u41 0 Assenede V.B, lid van een beruchte familieclan uit Zelzate, riskeert vijf jaar cel, 12.800 euro boete en een levenslang rijverbod voor een reeks diefstallen en het auto-ongeluk waarbij zijn 15-jarige stiefdochter zwaargewond raakte. Daarbij sloeg hij een ooggetuige in elkaar en dumpte het slachtoffer een kilometer verder in de velden.

"Wat moet er nog gebeuren alvorens je begint na te denken? We hebben al alles geprobeerd. Dit is schandalig." Rechter Hans De Waele maakte B. gisteren nog maar eens duidelijk dat het niet vijf voor twaalf, maar wel al vijf voor één is. Zijn palmares aan misdrijven was al groot, maar op 7 april bereikte hij een absoluut dieptepunt. Nadat hij zijn 15-jarige stiefdochter en haar vriendje opgepikt had, gingen ze samen cocktails drinken. Daar liep het al mis. Zonder enige reden sloeg B. er een man in elkaar. "Daarna reed B. als een gek door Assenede. Volgens een van de inzittenden deed hij alsof hij aan het crossen was", vertelt procureur Davy Vanden Bossche. Een filmpje van de stiefdochter toont aan hoe hij de bochten nam door zijn handrem te gebruiken. "Hij vloog in het decor en de stiefdochter werd uit de auto geslingerd. Hoewel ze hevig bloedde en kermde van de pijn, verhinderde B. dat een getuige en het vriendje de hulpdiensten zouden bellen. De getuige sloeg hij zelfs werkonbekwaam. Het vriendje kreeg ook een schop en de opdracht om de moeder van het meisje te bellen. Hij dacht alleen maar aan vluchten. Daarop besliste hij het meisje mee te sleuren."





Hevig geschreeuw

De ambulanciers konden het slachtoffer pas na uur terugvinden in de velden dankzij het hevige geschreeuw van het meisje. "Hij heeft haar een kilometer ver meegesleurd. Hallucinant. Daardoor zijn de door het ongeluk opgelopen letsels alleen maar verergerd. Zware hoofdletsels, gebroken bekken en heup, twee gebroken ruggenwervels en schaafwonden. Als ik de foto's van in het ziekenhuis zag, liepen de rillingen over mijn rug", aldus de procureur.





Weer leren stappen

"Ik zie mijn stiefdochter doodgraag en besef dat ik mijn verloofde en mijn gezin heel veel pijn heb gedaan door een verkeerde avond. Ik ben er volledig verantwoordelijk voor. Ik wist niet hoe erg ze eraan toe was", vertelde de man. Volgens de mama van het meisje stelt de tiener het intussen al iets beter, al kan ze nog altijd niet stappen. "Ze heeft gelukkig veel doorzettingsvermogen."





Behalve het verkeersongeval moest B. zich ook verantwoorden voor verschillende diefstallen. Zo is hij volgens de procureur ook verantwoordelijk voor een woninginbraak, waarbij hij een Kawasaki gestolen had. Die motor vond de politie ook terug in zijn garagebox, maar hij ontkent dat hij die gestolen had. Ook stal hij vijf crossmotors van Peter De Backer uit Zelzate. Het slachtoffer kon slechts twee motors recupereren en werd zelfs bedreigd. Zijn bestelwagen werd ook vernield. B. hield vol dat hij op de dag van die inbraak op de Gentse Feesten zat, maar zijn voertuig werd gebruikt om een kompaan te helpen.





Uitspraak op 29 juni.