"Kneutels smaken nog beter dan vroeger" TELEVISIEKOK SERVEERT RUSTHUISBEWONERS LEKKERNIJ UIT OUDE TIJD JOERI SEYMORTIER

29 augustus 2018

02u39 0 Assenede Jozef Hulstaert (95) en Laurette Van Rentergem (80) uit het woonzorgcentrum Sint-Jozef in Assenede hebben gisteren hun droom zien uitkomen, en mochten nog eens smullen van kneutels. De lekkernij uit de oude tijd werd voor de gelegenheid klaargemaakt door tv-icoon Chris Lomme en de bekende kok Loïc Van Impe. "Ze smaken nog beter dan vroeger", klonk het verdict.

De vereniging S-Plus vervult hartenwensen van rusthuisbewoners en streek gisterenmiddag neer in het rusthuis van Assenede. Daar hadden de bewoners Jozef Hulstaert en Laurette Van Rentergem laten vallen dat ze dolgraag nog eens kneutels zouden eten. Dat is een lekkernij uit de oorlogsjaren, waarbij je deeg met rozijnen niet moet bakken, maar laat koken. Het wordt geserveerd met vanillesaus of een karamelsaus. En als die dan nog eens gemaakt worden door Chris Lomme en een knappe jonge televisiekok, smaken de kneukels nog veel lekkerder.





"Wij zijn hier goede vrienden in het rusthuis en beleven hier een mooie oude dag", zeggen Jozef en Laurette. "We krijgen hier zeer lekker eten, maar onlangs vertelden we tegen elkaar over de kneutels van vroeger. De 'jonge meiskes' die hier werken, kenden dat niet eens. Wij maakten dat vroeger met Nieuwjaar of voor een verjaardag. Kneutels maken vraagt wel heel wat werk, dus werd het ook niet al te veel gedaan. We hadden dit jarenlang niet gegeten, maar wilden die smaak uit onze jeugdjaren nog eens proeven. We mochten van het rusthuis zelfs nog enkele andere bewoners uitnodigen, zodat het één groot feest werd. De kneutels smaakten bijna nog beter dan vroeger. Waanzinnig lekker!"





Chris Lomme op bezoek

Minstens even leuk als het genieten van de kneutels, was het bezoek van Chris Lomme aan het rusthuis. De 'Grande Dame' onder de Vlaamse actrices is er intussen 79, maar dat is haar niet aan te zien. Voor de rusthuisbewoners van Assenede blijft ze voor altijd Marieke uit 'Schipper naast Mathilde', de serie uit 1959. De bewoners hingen aan haar lippen, toen ze daar over vertelde. "Ik heb 'Schipper' nooit graag gedaan", vertrouwde Chris Lomme de bewoners toe. "Ik moest dat gewoon doen omdat ik zo geld verdiende voor mijn studies. Maar ik ben die stempel van Marieke maar heel moeilijk kwijt geraakt."





De Brusselse kok Loïc Van Impe (24) uit 'De Zevende Dag' en 'Iedereen Beroemd' kwam de kneutels klaar maken. "Ook al moet ik toegeven dat ik kneutels helemaal niet kende", lacht Loïc. "Ik heb wat opzoekwerk gedaan en ben samen met Chris Lomme aan de slag gegaan. De rusthuisbewoners hebben duimen en vingers afgelikt, dus blijkbaar was mijn recept toch geslaagd", zegt de bekende kok Loïc Van Impe nog.