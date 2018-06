"Genoeg gebouwd, nu focus op veiligheid" BURGEMEESTER DE CONINCK STELT AMBITIES SAMENPLUS VOOR JOERI SEYMORTIER

23 juni 2018

02u33 0 Assenede Geen nieuwe megaprojecten. Geen groots vertoon. Geen zware verkiezingsbeloften. Burgemeester Philippe De Coninck van Assenede heeft zijn volledige lijst van SamenPlus klaar en laat in zijn kaarten kijken voor de komende zes jaar. "We moeten nu vooral inzetten op veiligheid en verkeersveiligheid."

In het jaar van de verkiezingen zetten de meeste politici hun wildste dromen op papier en wordt de hemel op aarde beloofd. Maar als burgemeester Philippe De Coninck en zijn ploeg van SamenPlus mogen verder besturen, dan zal het anders zijn. "Wij hebben geen verkiezingsprogramma met grote beloften, grote bouwwerken of megaprojecten die de ogen uitsteken", zegt burgemeester De Coninck. "Daar heeft ons dorp geen nood meer aan. We hebben vandaag al een mooi gemeentehuis, we hebben een perfecte sporthal, we hebben De Bijenkorf en de bibliotheek wordt vernieuwd. Onze kinderopvang gaat verhuizen, het dorpshuis van Bassevelde is bijna klaar en de plannen om in Bassevelde een sport- en recreatieterrein te maken zijn ook gemaakt. Natuurlijk zal er de komende zes jaar wel gebouwd worden en gaan we projecten realiseren, maar grootse projecten hebben we in Assenede niet meer nodig. We zijn 18 jaar aan het besturen, en dat bouwen hebben we de voorbije jaren gedaan."





Wat wil de ploeg na een eventuele verkiezingsoverwinning dan wel doen? Het is alvast de ambitie om de dertien zetels en absolute meerderheid te behouden. "Het komt er nu op aan om vooral verder te investeren in het veiligheidsgevoel en meer verkeersveiligheid", zegt burgemeester De Coninck.





Fusieverhaal

"We moeten nu al durven nadenken hoe we het gaan oplossen dat in onze dorpen al het verkeer nog altijd rond de kerktoren moet passeren. Dat kan zo niet blijven duren, en daar moeten we samen met Vlaanderen oplossingen voor vinden. Ook het fusieverhaal mogen we niet vergeten, want ook dat komt zeker nog op ons af."





De 23 kandidaten van SamenPlus zijn nu allemaal gekend. Burgemeester Philippe De Coninck trekt de lijst, met onder hem schepenen Dominique Buysse, Servaas Van Eynde, Hilde Baetslé, David Vercauteren en Chantal Bobelyn. Op plaats zeven staat Nicolas Claerhout, gevolgd door Heidi Schaght, Evert Geldhof, Francine De Weweire, Rudy Dumeez, Lieselotte Van Hoecke, Lieve Goethals, Dieter Vercauter, Cindy Kenis, Pieter Dobbelaere, Saskia Clinckemaillie, Didier Van Hoorebeke, Erika Dhaese, Martine De Rouck en Lieven Rummens. Onderaan staan twee oud-schepenen: Annie Cuelenaere op 22 en Alex Meulebroeck als lijstduwer op 23. "Met deze mix van ervaring en vernieuwing kiezen we voor kwaliteit en niet voor populariteit", zegt de burgemeester nog.