"Dank aan AZ Alma voor 10 bedden" Brandweerman en vrouw helpen ziekenhuis bouwen in gambia JURGEN EECKHOUT

07 maart 2018

02u50 0 Assenede De Kaprijkse brandweerman Stefan Firens en zijn vrouw Saskia uit Bassevelde hebben afgelopen weekend apetrots 'hun' ziekenhuis in het Gambiaanse dorpje Bulock voorgesteld. Samen met twee vrienden staken ze heel veel bloed, zweet, tranen en centjes in het ziekenhuis. Daarbij kregen ze ook hulp van het thuisfront. "Van het AZ Alma in Eeklo hebben we 10 ziekenhuisbedden gekregen."

Twaalf jaar geleden verloren Stefan en Saskia hun hart aan het West-Afrikaanse land Gambia. Al snel besloten ze om de lokale bevolking, die het niet breed heeft, te helpen. Verschillende containers met kleren en spullen hebben zij en hun vrienden Luc en Ronny naar Gambia verscheept. Na een materniteit in Serekunda stortten Stefan en Saskia zich op een project in Bulock, een plaatsje van 8.000 inwoners op 135 kilometer van hoofdstad Banjul. "Er was daar geen hospitaal en dat was problematisch", aldus Stefan. Verschillende keren ging het koppel met enkele vrienden ter plaatse om het hospitaal mee te bouwen.





Na vele maanden zwoegen staat het nieuwe pronkstuk van Bulock er. "Het heeft in totaal 20.000 euro gekost, maar was nog niet operationeel. Daarom hebben we veel hulp gevraagd en gekregen van onder meer het AZ Alma en het UZ in Gent. We hebben tien bedden gekregen van Alma, een erg mooie schenking die nochtans heel veel geld zou kosten als we ze zelf zouden moeten aankopen. Daarmee staat het ziekenhuis in Bulock vol. Daarnaast kregen we van de twee ziekenhuizen heel wat medisch materiaal. Van mijn werkgever, het chemisch bedrijf Christeyns, kreeg ik 4.000 kilo ontsmettingsmiddelen, was - en schoonmaakproducten. Het ziekenhuis ziet er goed uit. We genieten zo enorm van wat we hier hebben meegemaakt. Weet je dat de kinderen ons achterna liepen omdat ze ons zo dankbaar waren? Mijn haar kwam er echt van recht."





Lading medisch materiaal

Maar het koppel gaat nu niet op zijn lauweren rusten nu het ziekenhuis er staat. In juli keren ze terug met een nieuwe lading medisch materiaal. "We hebben nog altijd nood aan kinderbedjes, medicatie, medisch materiaal, ... We blijven hen ondersteunen totdat ze volledig zelfstandig kunnen meedraaien. Daarom gaan we ook samenzitten met Artsen zonder Vakantie of zij eventueel ook kunnen helpen. Als het nodig is, kan het ziekenhuis ook verder uitbreiden. Er zijn hiervoor nog geen concrete plannen, maar de grond is wel al aanwezig." Het Basseveldse koppel heeft zelfs voor volgend jaar al een nieuw project voor ogen. "We willen de materniteit in Serekunda volledig renoveren, maar eerst genieten we even van deze verwezenlijking." Info op Facebookpagina 'Help ons Serekunda Maternity te ondersteunen.' Steunen kan via stefan.firens@gmail.com.