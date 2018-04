"Centrumparkings beter aanduiden" 30 april 2018

De nieuwe politieke beweging Anders, de samensmelting van CD&V, N-VA en onafhankelijken in Assenede, wil dat de centrumparkings in de gemeente beter aangeduid worden. "De parking aan het gemeentehuis wordt uitgebreid en ook de parking aan het voetbalveld wordt helemaal vernieuwd", zegt Trees Van Eykeren. "Maar onze centrumparkings zijn nog altijd niet aangeduid. Als je geen inwoner bent, weet je niet eens waar er centrumparkings zijn. Wij vinden het ook jammer dat de gemeente de parking Zwelthoek groter maakt, speciaal voor het gemeentepersoneel. Een gemeente zou net moeten stimuleren om met de fiets naar het werk te komen."





Schepen David Vercauteren (SamenPlus): "Vanaf het moment dat alle parkings klaar zijn, zullen die ook beter aangeduid worden. Ze zijn nog in ontwikkeling, dus moeten we ze nu nog niet aanduiden. En op de nieuwe parkings komen ook nieuwe fietsenstallingen." (JSA)