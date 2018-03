'100 jaar vluchten' 16 maart 2018

KVLV en LG Bassevelde organiseren '100 jaar vluchten' op vrijdag 16 maart om 20 uur in de parochiezaal in de Boekhoutestraat in Bassevelde. '100 jaar vluchten' vertelt het verhaal van landgenoten die een eeuw geleden op zoek gingen naar een beter leven. Aan de hand van foto's, filmpjes en leuke anekdotes neemt Jurgen Soetens je mee in het vluchtelingenverhaal van toen en nu. Kaarten: 5 euro, drankje en versnapering inbegrepen. Inschrijven: 09/373.62.82 of claeys.desmet1@telenet.be. (JSA)