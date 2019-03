Zwaar ongeval én gaslek veroorzaken gigantisch verkeersinfarct in Asse Tom Vierendeels & Wim De Smet

06 maart 2019

19u48 0 Asse Een 24-jarig meisje uit Asse is woensdagochtend levensgevaarlijk gewond geraakt bij een ongeval op het kruispunt van de Weversstraat (N9) met de Boekfos. Ze werd op haar fiets gegrepen door een vrachtwagen. Naar verluidt zou haar toestand intussen stabiel zijn. Samen met een gaslek veroorzaakte het ongeval een verkeersinfarct in Asse.

Het ongeval op het drukke kruispunt gebeurde rond 9.30 uur. De 24-jarige E.D. uit Asse reed op haar fiets op het fietspad langs de steenweg in de richting van het station toen het dramatische ongeval zich afspeelde. Een trucker, een 43-jarige man uit Dilbeek, kwam uit de Boekfos gereden en draaide af richting het station. Bij dat manoeuvre raakte hij met de linkervoorkant en het linkervoorwiel van zijn truck zowel de fiets als het slachtoffer, maar de precieze omstandigheden zijn onduidelijk. Een ziekenwagen en een MUG-team snelden ter plaatse en brachten de twintiger, die in levensgevaar verkeerde, over naar het Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis in Asse, waarna ze werd doorgevoerd naar de Aalsterse campus. Naar verluidt stabiliseerde haar toestand na de middag, maar volgens het parket Halle-Vilvoorde verkeerde ze ‘s avonds nog altijd in levensgevaar. Het is dus onduidelijk hoe de toestand van de jonge vrouw evolueerde. De dienst slachtofferbejegening van de lokale politie bracht de familie van het meisje op de hoogte.

Rijbewijs ingetrokken

Het parket stuurde ook een verkeersdeskundige naar de plaats van het ongeval voor verder onderzoek. “De deskundige is van oordeel dat de vrachtwagenchauffeur de fietsster had moeten zien en dus ook voorrang had moeten verlenen”, stelt parketwoordvoerder Gilles Blondeau. “Zijn rijbewijs werd voor 15 dagen ingetrokken. De alcoholtest bleek wel negatief te zijn.”

De man zelf was zwaar onder de indruk na het ongeval en werd ter plaatse opgevangen door mensen van Snacks Bosteels uit Liedekerke, de firma waarvoor de man reed. Bij dat bedrijf was gisterennamiddag niemand bereikbaar voor commentaar.

Gaslek

De drukke steenweg bleef tot 13 uur afgesloten tussen het station van Asse en de Huinegem, waardoor al het verkeer via die laatste weg moest omrijden. Dat bracht een pak verkeershinder met zich mee. Tot overmaat van ramp ontstond er ook nog een gaslek in de Nieuwstraat, waardoor ook die drukke verkeersader onderbroken werd. “Het ging om een ondergronds lek dat spontaan ontstond, zonder dat er werken aan de gang waren”, weet commissaris Fred Scrayen van de politiezone AMOW (Asse-Merchtem-Opwijk-Wemmel). Gezien de buis volledig blootgelegd moest worden, namen de werken heel wat tijd in beslag. “Onze diensten hebben de beschadigde gasbuis moeten ondergraven”, meldt woordvoerder Wim Van der Sichel van Fluvius. “Met behulp van een gasballon hebben we de gasuitstroom kunnen stopzetten.” Rond 16.30 uur was het gaslek gedicht. De Nieuwstraat zelf kon rond 18 uur opnieuw vrijgegeven worden.