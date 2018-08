Zonder rijbewijs en onverzekerd tegen gevel 10 augustus 2018

02u45 0

Een veertiger is donderdagavond rond 19 uur tegen een woning in de Notstraat gebotst. Hij reed met een Mercedes in de richting van de Gentsesteenweg en verloor om een nog onbekende reden de controle over het voertuig. De Mercedes ging van de weg en kwam links tegen de hoek van een woning terecht. De bestuurder werd door omstaanders uit de wagen geholpen en nadien met een ziekenwagen afgevoerd naar het ziekenhuis. Hij zou geen zware verwondingen hebben opgelopen. De brandweerzone Vlaams-Brabant West kwam ter plaatse om het huis ter hoogte van de garage te stutten, maar de woonst is gelukkig wel nog bewoonbaar. Onderzoek bracht snel aan het licht dat de man van allochtone afkomst geen rijbewijs heeft. De wagen, die niet gestolen is, blijkt bovendien niet verzekerd, niet gekeurd en niet ingeschreven te zijn. De man zal later verhoord worden. (TVP)