Zomerse concertreeks 'De Met Duvelt' start op 6 juli 25 mei 2018

De zomerse concertreeks 'De Met Duvelt', op de Markt in Asse, gaat dit jaar van start op vrijdag 6 juli met een speciaal Vlaanderen Feest-programma. Die dag verschijnt Gene Thomas op het podium samen met de Vlaanderen Boven Band. In de daaropvolgende weken staan optredens gepland van Lady Bird (13 juli), The Fun Managers (20 juli), Stefan Dixon & Mbijana Sibisi (27 juli), Nvermind Nessie (3 augustus), The Pick Hardo Bros (10 augustus) en The Ed Sullivan Quartet (17 augustus). Op 24 augustus is het aan Mortelmans in akse (M.I.A.). Het slotoptreden op 31 augustus is voor Isabelle A. en Iante Tavernier. Samen vormen zij de band Les Copines. Nadien is het aan dj Sven Ornelis om het geheel af te sluiten. De toegang tot de vrijdagconcerten is gratis. De voorbije jaren lokten de optredens telkens honderden mensen naar Asse. (WDS)