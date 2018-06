Zomerkampen voor de jeugd 21 juni 2018

De gemeentelijke jeugddienst organiseert tijdens de vakantie twee zomerkampen: het 'Avonturenkamp' en het kamp 'Ready to go'.





Het Avonturenkamp vindt plaats van 23 tot en met 27 juli, het kamp Ready to go van 13 tot 17 augustus. "Tijdens het Avonturenkamp kunnen kinderen klimmen, kruipen en klauteren doorheen de sporthal en -loods", zegt jeugdschepen Micheline De Mol (CD&V). "De zalen worden dan omgetoverd tot een echt klim- en klauterparadijs, in combinatie met knutsel- en crea-activiteiten. Tijdens 'Ready to go' vertrekken de kinderen dan weer elke dag naar een andere plek. Dat kan een bezoek zijn aan Planckendael, of een provinciaal domein."





De zomerkampen worden georganiseerd in samenwerking met het speelplein in Walfergem, dat zelf tijdens de kampen gesloten blijft. Kinderen kunnen wel nog terecht op het speelplein in Zellik. De speelpleinen in zowel Walfergem als Zellik zullen gesloten zijn in de week van 16 juli en de week van 27 augustus. (WDS)