Zo vader, zo zoon: Stijn treedt in voetsporen van vader Dirk De Weert Zoon van bekende sportjournalist is nu ook nieuwsanker bij Ring TV Wim De Smet

16 januari 2019

17u00 0 Asse Stijn De Weert (28), zoon van Ring TV-nieuwsanker en voormalig sportjournalist Dirk De Weert (63), treedt in de voetsporen van zijn vader. Vanavond presenteert niet Dirk, maar wel de jongste De Weert het nieuws op de regionale zender. “Ik ben trots op Stijn maar hij moet nog verder begeleid worden”, zegt vader Dirk.

Dirk De Weert verdiende zijn strepen als sportjournalist bij de VRT. Gedurende 17 jaar was hij er aan de slag. Eerst werkte hij 16 jaar op de sportredactie om in 1994 over te stappen naar Terzake als reportagemaker. Daar bleef hij niet lang want in 1995 stond De Weert aan de wieg van de regionale nieuwszender Ring TV. Hij werd er meteen de eerste hoofdredacteur, een functie die hij ook vandaag nog met plezier uitoefent.

Geen wonder dat Stijn, de jongste van de drie zonen van Dirk, ook gebeten raakte door de journalistieke sportmicrobe. “Wij hebben altijd opgekeken naar vader”, vertelt Stijn. “Vooral zijn werk als formule 1-reporter vonden we geweldig. We kregen thuis ook een echt taalgevoel mee. Als we aan tafel een verkeerd woord gebruikten, werd dat meteen rechtgezet door vader (lacht). Hij deed dat niet constant, maar de meest flagrante taalfouten, daar kon hij zich echt wel druk om maken.”

Stijn studeerde journalistiek aan de Erasmus Hogeschool in Brussel. “Ik wilde vooral iets met sport doen”, vertelt hij. “Tijdens mijn studies al ging ik aan de slag als kabelsleper en camera-assistent bij Videohouse. En mijn stage deed ik bij Sporting Telenet. Toen ze daar een journalist zochten, heb ik mijn kans gegrepen.”

Sporza

Stijn werkt vandaag als zelfstandig sportjournalist onder meer voor Play Sports, de opvolger van Sporting Telenet. “Ik ben veel vaker bij Play Sports aan de slag dan bij Ring TV”, vertelt hij. “En vorige zomer mocht ik voor Sporza-radio ook al live-verslaggeving doen van een reeks wedstrijden op het WK Voetbal. Ook dat vond ik geweldig.”

Voorlopig is Stijn slechts één dag per week, op woensdag, te zien als nieuwsanker bij Ring TV. Zo treedt hij niet alleen als sportreporter maar ook als nieuwsanker bij Ring TV in de voetsporen van zijn vader. “Ons nieuwsanker Jan De Bruyne liet weten dat hij meer voor Sporza gaat werken, waardoor hij minder tijd had voor Ring TV”, vertelt Dirk De Weert. “We hadden dus dringend een vervanger nodig voor het nieuws van woensdagavond. Toen werd geopperd om het aan Stijn te vragen. Het was niet eens mijn idee eigenlijk. Stijn kwam voordien op zondag ook al sportitems inlezen voor Ring.”

Mooie uitspraak

Dirk is trots op de prestaties van zoon Stijn. “Ik vind dat hij het heel goed doet maar ik ben natuurlijk geen objectieve bron”, luidt het. “Mensen uit het vak geloven alleszins in zijn kwaliteiten. Hij moet nog begeleid worden natuurlijk, want zijn houding op tv is nog iets té gespannen. Maar Stijn heeft een mooie uitspraak, beter ook dan de mijne. Ik heb een vrij doffe stem die niet altijd even verstaanbaar is. Stijn heeft dat probleem niet.”

Maar een vaste baan als nieuwsanker bij Ring TV zit er voor Stijn niet in. “Dat zou geen ideale situatie zijn”, weet vader Dirk. “Ik neem hem dus niet vast in dienst (lacht). En het is ook zeker niet de bedoeling dat hij straks hoofdredacteur wordt. Die job wil ik nog even blijven doen.”