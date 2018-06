Zitdagen personenbelasting heel populair 06 juni 2018

De zitdagen van de federale overheidsdienst Financiën, waarbij de mensen geholpen worden bij het invullen van de personenbelasting, zijn een succes gebleken. Belastingspecialisten namen van 22 tot en met 31 mei plaats in het gemeentehuis om de inwoners met raad en daad bij te staan. In totaal kwamen 928 mensen langs. Er werden 778 aangiftes ingevuld. Nog eens 131 andere inwoners kwamen gewoon langs om inlichtingen te krijgen of wijzigingen aan te brengen. (WDS)