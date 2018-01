Zes rijbewijzen ingetrokken 02u32 0

De politie van de zone AMOW (Asse, Merchtem, Opwijk, Wemmel) heeft afgelopen weekend op drie plaatsen alcoholcontroles gehouden.





In totaal controleerden de agenten 360 bestuurders. Zes van hen mochten hun rijbewijs meteen afgeven. De eerste 144 weggebruikers moesten langs de Steenweg op Lebbeke in Opwijk aan de kant. Eén van hen moest zijn rijbewijs afgeven voor langere tijd, twee anderen voor een periode van zes uur.





Er waren ook nog controles in de Stationsstraat in Asse en langs de Brusselsesteenweg in Merchtem. In Asse werden 133 bestuurders gecontroleerd, waarvan er twee hun rijbewijs mochten afgeven. In Merchtem ging het om 83 gecontroleerde weggebruikers, waarvan er één bestuurder zijn rijbewijs mocht afgeven. (WDS)