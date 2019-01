Zachte plastics voortaan welkom op recyclagepark WDS

09 januari 2019

19u10 0 Asse Inwoners van Asse kunnen met hun overtollige plastic folies, verpakkingen, zakjes, vlootjes en bloempotten voortaan terecht in een speciale perscontainer in het recyclagepark.

De gratis inzameling van zachte plastics werd eerder al ingevoerd op het recyclagepark in Zellik. Op vraag van Groen-raadslid Edward Van Keer wordt er nu ook een perscontainer geplaatst in Asse-centrum. “Dankzij de perscontainers hoeft plastic niet langer in de gele restafvalzak”, meldt Van Keer. “Dat is goed nieuws voor de portemonnee én het milieu. De mensen kunnen voortaan alle plastics die niet in de blauwe PMD-zak thuishoren, kwijt in het containerpark. Al die spullen belanden dus niet langer in de verbrandingsoven maar in het recyclagecircuit. Zo krijgen die lege botervlootjes en verpakkingsfolies nog een tweede leven.”

Volgens Van Keer stort een inwoner gemiddeld 10 kilogram plastic. “Die 10 kilogram hoeft dus niet langer in de gele restafvalzak. Zo’n restafvalzak kost in Asse 2,22 euro per stuk, maar tot meer dan de helft van de restfractie bestaat uit nog recycleerbaar plasticafval. Als mensen dit gratis op het containerpark kunnen afzetten, scheelt dit voor een gezin op jaarbasis tientallen euro’s.”