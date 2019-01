Winter-BOB-controles: vijf bestuurders moeten rijbewijs inleveren WDS

28 januari 2019

11u50 0 Asse De politie hield BOB-controles in Zellik, Wemmel en Opwijk en controleerde meer dan 400 bestuurders op alcoholgebruik. Vier bestuurders moesten hun rijbewijs tijdelijk inleveren. Een vijfde bestuurder mag 15 dagen niet meer rijden.

De agenten startten hun verkeersactie op de Brusselsesteenweg in Zellik waar 171 wagens werden tegengehouden. Eén bestuurder zijn rijbewijs werd voor drie uur ingehouden, een andere moest zes uur zonder rijbewijs voort. Er werden ook processen-verbaal pgesteld voor het niet dragen van de veiligheidsgordel, het gebruik van de gsm achter het stuur en een vervallen technische controle. Een bestuurder met een levenslang rijverbod werd eveneens gevat.

Nadien verhuisde de controlepost naar de Bruyndonckxstraat in Wemmel. Hier testte de politie 177 bestuurders op alcohol- en druggebruik. Eén chauffeur had te veel gedronken en verloor zijn rijbewijs voor zes uur.

Tenslotte werd ook langs de Steenweg op Aalst in Opwijk een controle uitgevoerd. Van de 127 gecontroleerde wagens, bleek één bestuurder een glaasje op te hebben. Hij moest zijn rijbewijs voor drie uur afstaan. Nog een andere chauffeur verloor zijn rijbewijs voor 15 dagen omdat hij te diep in het glas had gekeken.