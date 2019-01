Winter-BOB-controle in Zellik en Wemmel: slechts één bestuurder onder invloed WDS

21 januari 2019

18u55 0

De verkeerspolitie hield alcoholcontroles in de Zuiderlaan in Zellik en in de Koningin Astridlaan in Wemmel. In Zellik werden 188 bestuurders gecontroleerd op alochol- en drugsgebruik. Geen enkele bestuurder testte positief. De agenten lieten wel een voertuig takelen dat niet verzekerd was. Twee mensen werden ook geverbaliseerd omdat ze geen geldig rijbewijs konden voorleggen. De politie vatte ook een man die al drie keer een rijverbod had gekregen maar toch nog achter stuur van een auto zat.

In Wemmel werden 462 bestuurders gecontroleerd. Eén bestuurder had te veel gedronken en moest zijn rijbewijs voor 3 uur afgeven. Er werden ook vier processen-verbaal opgesteld voor inzittenden die geen gordel droegen.